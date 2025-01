USA: Casa Bianca sospende le sovvenzioni e i prestiti federali

Keystone-SDA

La Casa Bianca ordina la sospensione di tutte le sovvenzioni e i prestiti erogati dal governo. Lo riporta il "Washington Post".

2 minuti

(Keystone-ATS) Il direttore ad interim dell’ufficio del bilancio americano ha dato istruzione alle agenzie federali di “sospendere temporaneamente tutte le attività relative agli obblighi e all’erogazione dell’assistenza finanziaria federale”, riporta il giornale.

La richiesta è accompagnata dalla necessità di verificare se i programmi in atto sono coerenti con i decreti esecutivi del presidente Donald Trump che vietano la diversità e l’inclusione e limitano la spesa per l’energia pulita. La sospensione non riguarda il Social Security o il programma di assistenza sanitaria Medicare, e non riguarda l’assistenza offerta direttamente ai singoli individui.

Sempre secondo il “Washington Post”, l’amministrazione Trump ha messo in congedo forzato la maggior parte della leadership di USAID, l’agenzia americana per lo sviluppo internazionale. Il giornale sottolinea che il congedo forzato è stato deciso perché molti funzionari di alto livello hanno cercato di aggirare il decreto esecutivo di Trump sul congelamento di tutti gli aiuti esteri americani.

Trump starebbe poi silurando i funzionari del Dipartimento di Giustizia che hanno lavorato ai casi contro di lui e lo hanno perseguito. Lo riporta la CNN citando una comunicazione della Casa Bianca, nella quale si spiega che i funzionari rimossi non possono avere la fiducia per portare avanzare l’agenda del presidente.

Intanto, dopo la decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai dipendenti del Centro americano per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) è stato ordinato di smettere “immediatamente” di collaborare con l’OMS in attesa di ulteriori indicazioni. Lo stop improvviso, secondo gli esperti, mette a rischio le ricerche in corso per prevenire minacce sanitarie a livello globale.