USA: Hegseth a favore di canali di dialogo militari con Cina

Keystone-SDA

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha annunciato ieri sera che lui e il ministro della difesa cinese, ammiraglio Dong Jun, hanno "concordato sulla necessità di istituire canali di dialogo tra le forze armate per (...) ridurre la tensione legata ad eventuali problemi".

(Keystone-ATS) “Presto avremo altri incontri su questo argomento”, ha aggiunto sulla rete sociale X.

“Ho appena parlato con il presidente (Donald) Trump e siamo d’accordo: le relazioni tra Stati Uniti e Cina non sono mai state così buone. Dopo lo storico incontro del presidente Trump con il presidente Xi in Corea del Sud, ho avuto un incontro altrettanto positivo con il mio omologo, il ministro della difesa nazionale cinese, ammiraglio Dong (…), in Malaysia. E ci siamo incontrati di nuovo ieri sera. L’ammiraglio e io concordiamo sul fatto che pace, stabilità e buone relazioni siano la strada migliore per i nostri due grandi e forti paesi. Come ha affermato il presidente Trump, il suo storico ‘incontro G2’ ha dato il tono a una pace e a un successo duraturi per Stati Uniti e Cina. Il Dipartimento della guerra (l’appellativo ripristinato da Trump come denominazione secondaria del Dipartimento della difesa) farà lo stesso: pace attraverso la forza, il rispetto reciproco e relazioni positive”, ha scritto Hegseth.