VS: esercito conclude operazioni a Blatten dopodomani

Keystone-SDA

L'esercito lascerà dopodomani Blatten, il villaggio della Lötschental (VS) pressoché completamente sepolto da una frana alla fine di maggio. I militari sono sul posto dal 27 giugno, soprattutto per prelevare il legname dal lago formatosi a monte dei detriti.

(Keystone-ATS) I soldati sono stati incaricati dal Comune di rimuovere il materiale galleggiante (oltre ad alberi, anche legname proveniente da abitazioni e fienili) e a trattarlo (il legno è stato bruciato sul posto; le fotografie e gli oggetti personali sono stati riconsegnati ai proprietari).

“Con una profondità attuale di circa 40 centimetri, il lago non consente più l’utilizzo delle nostre imbarcazioni”, spiega a Keystone-ATS il tenente colonnello della divisione territoriale 1, Jean-Claude Gagliardi.

Stando a una stima di un mese fa del Servizio cantonale dell’ambiente, il legno nel lago aveva un volume di 480 metri cubi.

Dalla fine di maggio, la massa del bacino si è ridotta di circa un terzo e l’acqua scorre normalmente per raggiungere, più a valle, il letto della Lonza, il fiume che attraversa la Lötschental, riferisce, sempre a Keystone-ATS, il Servizio cantonale per i pericoli naturali (DNAGE/SDANA).

A livello geologico, sono ancora in corso lavori di identificazione della composizione dei materiali del cono di detriti, “in luoghi poco esposti e sotto stretta sorveglianza”, aggiunge il DNAGE/SDANA, ricordando che “la maggior parte del cono di detriti potrebbe essere colpita in caso di una grande frana dal Kleines Nesthorn e che continua a sussistere il pericolo di colate detritiche”.

A seppellire Blatten il 28 maggio fu proprio il materiale staccatosi dalla montagna del versante sinistro della Lötschental. Inizialmente i detriti si sono depositati sul ghiacciaio Birch, che ha ceduto rovinando a valle. Il paesino è stato investito e coperto da ghiaccio e rocce.