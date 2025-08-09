The Swiss voice in the world since 1935

VS: esercito conclude operazioni a Blatten dopodomani

Keystone-SDA

L'esercito lascerà dopodomani Blatten, il villaggio della Lötschental (VS) pressoché completamente sepolto da una frana alla fine di maggio. I militari sono sul posto dal 27 giugno, soprattutto per prelevare il legname dal lago formatosi a monte dei detriti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I soldati sono stati incaricati dal Comune di rimuovere il materiale galleggiante (oltre ad alberi, anche legname proveniente da abitazioni e fienili) e a trattarlo (il legno è stato bruciato sul posto; le fotografie e gli oggetti personali sono stati riconsegnati ai proprietari).

“Con una profondità attuale di circa 40 centimetri, il lago non consente più l’utilizzo delle nostre imbarcazioni”, spiega a Keystone-ATS il tenente colonnello della divisione territoriale 1, Jean-Claude Gagliardi.

Stando a una stima di un mese fa del Servizio cantonale dell’ambiente, il legno nel lago aveva un volume di 480 metri cubi.

Dalla fine di maggio, la massa del bacino si è ridotta di circa un terzo e l’acqua scorre normalmente per raggiungere, più a valle, il letto della Lonza, il fiume che attraversa la Lötschental, riferisce, sempre a Keystone-ATS, il Servizio cantonale per i pericoli naturali (DNAGE/SDANA).

A livello geologico, sono ancora in corso lavori di identificazione della composizione dei materiali del cono di detriti, “in luoghi poco esposti e sotto stretta sorveglianza”, aggiunge il DNAGE/SDANA, ricordando che “la maggior parte del cono di detriti potrebbe essere colpita in caso di una grande frana dal Kleines Nesthorn e che continua a sussistere il pericolo di colate detritiche”.

A seppellire Blatten il 28 maggio fu proprio il materiale staccatosi dalla montagna del versante sinistro della Lötschental. Inizialmente i detriti si sono depositati sul ghiacciaio Birch, che ha ceduto rovinando a valle. Il paesino è stato investito e coperto da ghiaccio e rocce.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR