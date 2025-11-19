The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Wisekey vuole spostate la sede nelle Isole Vergini Britanniche

Keystone-SDA

Wisekey, società ginevrina - ma con holding a Zugo - attiva nella sicurezza informatica, intende trasferire la propria sede dalla Svizzera centrale alle Isole Vergini Britanniche (BVI), nei Caraibi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’azienda intende attuare questa decisione attraverso una fusione transfrontaliera con una filiale locale.

L’obiettivo è creare una struttura più flessibile, ha indicato ieri sera il gruppo. L’operazione dovrebbe inoltre facilitare l’accesso ai mercati internazionali dei capitali e sostenere la crescita futura e le acquisizioni strategiche. La società intende comunque mantenere la propria sede operativa e fiscale a Ginevra. Le azioni di Wisekey continueranno inoltre a essere negoziate alla borsa di Zurigo e al Nasdaq di New York.

Il piano della dirigenza è peraltro soggetto a diverse condizioni, tra cui l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione e degli azionisti. Questi ultimi voteranno in merito nel primo trimestre del 2026 in occasione di un’assemblea generale straordinaria. I dettagli relativi al previsto scambio di azioni nell’ambito della fusione saranno comunicati a tempo debito.

Fondata nel 1999, Wisekey è attiva in vari ambiti della sicurezza cibernetica e dell’identità digitale, con applicazioni anche nelle comunicazioni satellitari. L’impresa è entrata alla borsa svizzera nel marzo 2016.

