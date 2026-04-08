«Artemis 2»-Crew macht sich auf den Weg zurück zur Erde

Keystone-SDA

Die Crew der "Artemis 2"-Mondmission ist auf dem Weg nach Hause. Ihre Kapsel "Orion" habe den Punkt passiert, an dem die Schwerkraft der Erde wieder stärker auf das Raumschiff wirke als die des Mondes, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

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(Keystone-SDA) In der Nacht zum Samstag (MESZ) soll die Crew – bestehend aus der US-Astronautin Christina Koch, den US-Astronauten Victor Glover, Reid Wiseman und dem Kanadier Jeremy Hansen – im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

Auf dem Weg unterhielten sich die vier in einer Audio-Schalte noch für einige Minuten mit den derzeit auf der Internationalen Raumstation ISS stationierten Raumfahrenden. Die ISS-Astronautin Jessica Meir fragte ihre Kollegin Koch wie sie Mond und Erde aus der «Orion»-Perspektive erlebt habe. «Ich habe nicht nur die Schönheit der Erde bemerkt, sondern auch, wie viel Dunkelheit drumherum war und das hat es noch viel mehr besonders gemacht.»