«Ocean Viking» rettet 78 Menschen aus Seenot im Mittelmeer

Keystone-SDA

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Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée bei drei Einsätzen im Mittelmeer 78 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter zwei Babys. Die Menschen würden an Deck medizinisch versorgt, teilte die Organisation zur Seenotrettung mit.

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(Keystone-SDA) Alle drei Boote seien in der Nähe von Malta in Seenot geraten, hiess es weiter. Mindestens zwei der Boote seien aus Libyen gekommen. Die Einsätze seien durch Notrufe ausgelöst worden.

Die Überlebenden hatten den Angaben zufolge zwischen 24 und 26 Stunden auf See verbracht, teilweise mit «seeuntauglichen Rettungswesten». Viele litten demnach unter Hitzeerschöpfung, Dehydrierung und Treibstoffverbrennungen. Ein sicherer Hafen wurde dem Schiff laut SOS Méditerranée noch nicht zugewiesen.

Jedes Jahr wagen Tausende Migranten die Überfahrt über das Mittelmeer, meist von Libyen oder Tunesien aus. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Unglücken.