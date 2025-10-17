Überbauung beim Bahnhof Emmenbrücke LU kann realisiert werden

Keystone-SDA

Beim Bahnhof Emmenbrücke LU sollen sechs neue Gebäude erstellt werden. Die Bauherrschaft hat nach eigenen Angaben von der Gemeinde Emmen für das 90 Millionen Franken teure Projekt Emmenbaum-Areal die Baubewilligung erhalten.

(Keystone-SDA) Wie die Einfache Gesellschaft Emmenbaum-Areal am Freitag mitteilte, sind auf der 6200 Quadratmeter grossen Fläche ein Hotel mit 140 Zimmern, 80 Mietwohnungen sowie Büro- und Gewerberäumlichkeiten geplant. Die Gebäude sollen maximal 30 Meter hoch sein.

Mit dem Abriss der bestehenden Gebäude soll im Oktober 2026 begonnen werden. Die heutigen Mieterinnen und Mieter sollen bis im nächsten Sommer ausgezogen sein, wie es in der Mitteilung hiess. Der eigentliche Baubeginn ist für den Frühling 2027 vorgesehen, bezugsbereit sein sollen die neuen Gebäude 2030.

Für das Projekt Emmenbaum-Areal haben sich fünf Grundeigentümer zusammengeschlossen. Die Planung erfolgt durch die Planergemeinschaft Mirlo Urbano/Brühlmann Loetscher, das Baumanagement durch die SF Baupro AG.