1. Mai in der Schweiz: Arbeitskampf an fünfzig Standorten

Keystone-SDA

Rund fünfzig Demonstrationen finden am heutigen Tag der Arbeit unter dem Motto "Jobs und Löhne verteidigen. Nein zur Abschottung" statt. Tiefe Reallöhne und hohe Lebenskosten würden Arbeitnehmende vielerorts auf die Strasse treiben, schreibt der Gewerkschaftsbund.

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(Keystone-SDA) Früh beginnt der 1. Mai in Amriswil TG, wo bereits ab halb zehn morgens Reden erwartet werden – unter anderem vom abtretenden SGB-Chefökonom und Co-Sekretär Daniel Lampart. Seine Kollegin Gabriela Medici wird in Bülach ZH sprechen, wie dem Programm des Gewerkschaftsbundes zu entnehmen ist. Präsident Pierre-Yves Maillard wird den SGB in Lausanne vertreten.

Ebenfalls früh findet der Umzug in der Stadt Zürich statt. Die Schlusskundgebung beginnt dann am Mittag auf dem Sechseläutenplatz. Traditionell findet dort die grösste Demonstration statt.

Bundesrat Beat Jans wird in Solothurn und Biel BE erwartet. Seine Parteikollegin, Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider, wird in Liestal BL auftreten. In Luzern spricht Autorin und Kabarettistin Lisa Christ. Dazu ist viel Musik angekündigt. In Unterseen BE wird es ebenfalls eine Rede von einem Schriftsteller geben: Neben SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer wird dort Matto Kämpf auftreten.