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12 Prozent der Firmen im Einklang mit dem Pariser Abkommen

Keystone-SDA

Nur 12 Prozent der weltweit börsenkotierten Unternehmen wirtschaften derzeit im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Anteil hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Das zeigt eine neue Analyse von MSCI.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Auswertung hat der US-Finanzdienstleister mehr als 8000 börsenkotierte Firmen untersucht. Berechnet wurde für jedes Unternehmen der sogenannte implizite Temperaturanstieg. Dabei berücksichtigte MSCI unter anderem CO2-Reduktionsziele und Emissionsprognosen.

Ein Viertel der Unternehmen steuert laut der Analyse auf eine Erderwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad zu. Zwei Drittel der Firmen würden die globale Durchschnittstemperatur sogar um mehr als 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöhen.

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