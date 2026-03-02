13 Prozent mehr Kunsteisbahn-Besuche in Basel als im Vorjahr

Keystone-SDA

Die Anzahl der Schlittschuhläuferinnen und -läufer auf den beiden Basler Kunsteisbahnen ist im Jahr 2025 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 163'000 Personen besuchten die beiden Anlagen Eglisee und Margarethen, wie das Sportamt am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Zahl der Besucherinnen und Besucher während der Wintersaison 2025/2026 beläuft sich auf rund 130’000. Die Saison endet für beide Kunsteisbahnen am kommenden Sonntagsabend.

Tags darauf werden sie für die wärmere Jahreszeit umgerüstet, wie es im Communiqué heisst. Das Hallenbad Eglisee bleibt noch bis am 24. April geöffnet, bevor die Traglufthalle rechtzeitig zur Freibadsaison abgebaut wird.