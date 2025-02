18 Galerien erstmals an der Art Basel im Juni präsent

Keystone-SDA

Mit 291 Galerien aus 42 Ländern bleibt die Art Basel 2025 an ihrem Ursprungsort die Flaggschiffmesse des Kunstmesse-Reigens unter dem Label "Basel". Vom 19. bis 22. Juni werden 18 Galerien erstmals präsent sein, wie die Art Basel am Donnerstag mitteilte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Zahl der in Basel teilnehmenden Galerien liegt damit um rund ein Drittel höher als diejenige in Paris und etwa gleich hoch wie bei der Ausgabe in Miami Beach. Mit von der Partie sein werden nach wie vor die weltumspannenden Kunsthandelskonzerne wie Gagosian, David Zwirner oder Hauser & Wirth. Mit der Galerie Oskar Weiss aus Zürich gibt es aber auch einen Neuzugang aus der Schweiz.

Unter der Bezeichnung «Premiere» wartet die Kunstmesse 2025 mit einem neuen Sektor auf. Sie will Galerien gemäss Communiqué eine spezielle Plattform für «ambitionierte Werke» von bis zu drei Kunstschaffenden aus den letzten fünf Jahren bieten.

Auf dem Messeplatz werde die deutsche Künstlerin Katharina Grosse mit ihrer charakteristischen Sprühtechnik eine lebendige, farbintensive Kunstlandschaft schaffen, heisst es weiter. Und erneut wird die Direktorin des Swiss Institute in New York, Stefanie Hessler, auf der Achse vom Messezentrum zum Rhein den öffentlichen und gratis zugänglichen Art Parcours kuratieren.

Die Art Basel findet vom 19. bis 22. Juni im Basler Messezentrum statt. Am 17. und 18. Juni werden die exklusiven Preview-Tage für die geladenen VIPs stattfinden.