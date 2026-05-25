20-Jähriger von umstürzendem Baum am Schwarzsee FR getötet

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Wanderer ist am Montag am Schwarzsee im Kanton Freiburg von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Ein siebenjähriges Kind und dessen Vater wurden bei dem Unfall verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Bereich des Seeweidbach-Wasserfalls, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Baum war auf eine Gruppe von Wanderern gestürzt.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche erlag der 20-jährige Mann aus dem Kanton Bern noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Die beiden Verletzten, ein 7-jähriges Kind und dessen 42-jähriger Vater aus dem Kanton Freiburg, wurden in ein Spital gebracht. Im Einsatz standen eine Ambulanz und ein Helikopter der Rega.

Ein Careteam wurde zur Betreuung der Familie des Opfers und weiterer anwesender Personen aufgeboten. Der Zugangsweg zum Wasserfall wurde aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Zur Klärung der genauen Umstände wurde eine Untersuchung eingeleitet.