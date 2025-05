21 Tote bei Busunglück in Sri Lanka

Keystone-SDA

Ein schweres Busunglück in der Zentralprovinz des Inselstaats Sri Lanka hat Medienberichten zufolge mindestens 21 Menschen das Leben gekostet. Etwa 35 weitere Insassen seien verletzt worden, berichteten der Sender Ada Derana und andere einheimische Medien unter Berufung auf die Polizei. Der Bus sei von der Strasse abgekommen und in einen Abgrund gestürzt. In Videos sri-lankischer Medien war zu sehen, wie der Bus umgekippt in einer Schlucht lag. Der Unfall ereignete sich in der Gegend um Ramboda, die für ihre Wasserfälle bekannt ist und zahlreiche Touristen anzieht.