24 Prozent neu zugelassene E-Autos

Keystone-SDA

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In der Schweiz beträgt der Marktanteil von E-Autos bei den neu zugelassenen Fahrzeugen derzeit fast 24 Prozent. Damit verkaufen sich die "Stromer" merklich besser als im Vorjahr, wie neue Daten des Importeurenverbands Auto Schweiz zeigen.

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(Keystone-SDA) Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni dieses Jahres 27’889 Elektroautos in der Schweiz neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es über 4000 Fahrzeuge weniger. Damals kamen die E-Autos bei den Neuzulassungen auf einen Marktanteil von knapp 21 Prozent.

Die «Stromer» haben mittlerweile herkömmliche Verbrenner abgehängt. Diesel-Autos kamen im ersten Halbjahr auf einen Marktanteil von 6 Prozent, Benziner auf 22 Prozent. Populärer als E-Autos sind nur Hybride: Deren Anteil lag zuletzt bei 37 Prozent.