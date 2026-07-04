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24 Prozent neu zugelassene E-Autos

Keystone-SDA

In der Schweiz beträgt der Marktanteil von E-Autos bei den neu zugelassenen Fahrzeugen derzeit fast 24 Prozent. Damit verkaufen sich die "Stromer" merklich besser als im Vorjahr, wie neue Daten des Importeurenverbands Auto Schweiz zeigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Insgesamt wurden zwischen Januar und Juni dieses Jahres 27’889 Elektroautos in der Schweiz neu zugelassen. Im Vorjahreszeitraum waren es über 4000 Fahrzeuge weniger. Damals kamen die E-Autos bei den Neuzulassungen auf einen Marktanteil von knapp 21 Prozent.

Die «Stromer» haben mittlerweile herkömmliche Verbrenner abgehängt. Diesel-Autos kamen im ersten Halbjahr auf einen Marktanteil von 6 Prozent, Benziner auf 22 Prozent. Populärer als E-Autos sind nur Hybride: Deren Anteil lag zuletzt bei 37 Prozent.

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