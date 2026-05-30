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25 Prozent der Firmen von Klimarisiken betroffen

Keystone-SDA

Hitzewellen und Überschwemmungen: Jedes vierte Unternehmen im deutschsprachigen Raum ist bereits heute von Klimarisiken betroffen. Das zeigt eine neue Untersuchung der Hochschule Luzern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei der Umfrage gaben rund 25 Prozent der befragten Unternehmen an, dass ihr Geschäftsmodell aktuell von Klimarisiken betroffen sei. Akute Risiken sehen derzeit 15 Prozent der Firmen.

Klimarisiken für Firmen sind beispielsweise Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen oder Stürme, welche die Produktionsstandorte oder Lieferketten beeinträchtigen.

Für die Untersuchung wurden Unternehmen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich befragt. Die Mehrheit davon beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende.

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