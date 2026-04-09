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29-Jähriger fährt in Hüntwangen in Baum und verletzt sich schwer

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall hat sich am Donnerstagabend in Hüntwangen ein Mann schwer verletzt. Der 29-jährige Pole fuhr in einen Baum und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, und ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar.

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