3 Billionen US-Dollar in Nachhaltigkeitsfonds
Weltweit haben Anleger 2024 rund 3 Billionen US-Dollar in sogenannte Nachhaltigkeitsfonds gesteckt. Damit hat sich das Vermögen seit 2018 etwa versechsfacht, wie eine Untersuchung des Swiss Finance Institute (SFI) zeigt.
(Keystone-SDA) Nach einem Rückgang im Jahr 2022 legten die Gelder zuletzt weltweit wieder leicht zu und übertrafen im vergangenen Jahr den bisherigen Höchststand von 2021.
Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: In den USA kam es seit Ende 2022 durchgehend zu Mittelabflüssen, während Europa weiter Zuflüsse verzeichnete – wenn auch auf tieferem Niveau.
Im Bereich von Anleihen und Krediten zeigt sich ein ähnliches Bild: Das Emissionsvolumen von als nachhaltig klassifizieren Anleihen erreichte 2024 rund eine Billion US-Dollar und lag damit etwa auf dem Niveau von 2021. Die Emission «grüner» Kredite hat sich im selben Zeitraum hingegen fast verdreifacht.