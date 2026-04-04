35-Jähriger stirbt bei Lawinenabgang bei Lauterbrunnen BE

Keystone-SDA

Ein 35-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Lauterbrunnen auf einer Variantenabfahrt von einer Lawine verschüttet worden. Er konnte nur noch tot geboren werden.

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(Keystone-SDA) Die Lawine ging am Schwarzbirg in Isenfluh in der Gemeinde Lauterbrunnen nieder. Gemäss aktuellen Kenntnissen waren zwei Personen auf einer Variantenabfahrt unterwegs, als sich ein Schneebrett löste, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Die Lawine riss eine Person mit.

Weiteren Personen, die sich ebenfalls in diesem Gebiet befanden, konnten den Verschütteten orten, ausgraben und erste Hilfe leisten. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten jedoch beim 35-jährigen Berner schliesslich nach versuchter Reanimation nur noch den Tod feststellen, wie die Polizei schrieb.