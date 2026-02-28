The Swiss voice in the world since 1935
46 Prozent Effizienzpotenzial in Schweizer Rechenzentren

Keystone-SDA

In Schweizer Rechenzentren und Serverräumen besteht ein Energieeffizienz-Potenzial von 46 Prozent, wenn Technik und Betrieb systematisch optimiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einsparungen sind laut der Plattform Energie Schweiz des Bundesamts für Energie unter anderem durch effizientere Kühlsysteme, höhere Betriebstemperaturen, Abwärmenutzung und den Einsatz energieeffizienter Hardware möglich. Damit könnten Unternehmen sowohl den Stromverbrauch als auch die Energiekosten reduzieren.

Laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) verbrauchten Rechenzentren in der Schweiz im Jahr 2019 rund 2,1 Terawattstunden Strom. Das entspricht etwa 3,6 Prozent des Landesverbrauchs.

