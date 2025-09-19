60-jährige Frau stirbt bei Flugunfall in Cham ZG
Ein Wasserflugzeug ist am Freitag um 13.45 Uhr bei Cham ZG in den Zugersee gestürzt und gesunken. An Bord befanden sich zwei Personen. Eine 60-jährige Frau hat den Unfall nicht überlebt.
(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich im Rahmen einer Flugveranstaltung, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitagabend mitteilten. Nach der Meldung über den Absturz in den Zugersee rückte ein Grossaufgebot an Rettungskräften aus.
Der 49-jährige Pilot konnte das Flugzeug selbständig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.
Das Flugzeug wurde in einer Tiefe von rund 10 Metern rund 200 Meter vom Ufer entfernt lokalisiert. Die zu diesem Zeitpunkt vermisste 60-jährige Frau konnte durch Taucher nur noch tot geborgen werden.
Wegen ausgelaufenen Brennstoffen wurden Ölsperren errichtet. Die Flugveranstaltung wurde abgebrochen, zur Betreuung der Angehörigen und weiteren anwesenden Personen wurde ein Care-Team aufgeboten.
Laut der Mitteilung laufen die Abklärungen zur Bergung des Flugzeugs. Die genaue Unfallursache wird unter Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug sowie der Bundesanwaltschaft und in enger Koordination mit der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) und der Zuger Polizei abgeklärt.