63-jähriger Motorradunfall bei Unfall in Sils GR verletzt

Keystone-SDA

In Sils GR ist am Samstag ein 63-jähriger Motorradlenker bei einem Selbstunfall verletzt worden. Er wurde mit einer Ambulanz ins Spital gefahren.

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(Keystone-SDA) Der 63-jährige Motorradlenker fuhr um etwa 15.39 Uhr auf der Malojastrasse in Richtung Silvaplana, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit seinem Motorrad zu weit nach rechts und touchierte die rechtsseitige Leitplanke. Dabei sei er gestürzt und habe sich am rechten Bein verletzt. Der Mann sei mit der Ambulanz ins Spital Oberengadin gebracht worden.

Der übrige Verkehr wurde in dieser Zeit laut Mitteilung einspurig geregelt. Die Kantonspolizei kläre die genauen Umstände des Verkehrsunfalles ab.