8,437-Millionen-Franken-Jackpot im Swiss Lotto geknackt

Keystone-SDA

Bei der Swiss-Lotto-Ziehung vom Samstag ist der Jackpot in der Höhe von 8,437 Millionen Franken geknackt worden. Die sechs richtigen Zahlen lauteten 3, 10, 22, 27, 35 und 42, die Glückszahl war die 2. Als Replay-Zahl wurde die 4 gezogen und als Joker-Zahl die 369586.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung am Mittwoch befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html