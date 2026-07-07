90-Meter-Graffitiwand ziert Baustelle am Basler Marktplatz

Keystone-SDA

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Eine rund 90 Meter lange Baustellenwand mit Graffiti ziert neu die Grossbaustelle am Basler Marktplatz. Zehn Künstlerinnen und Künstler haben von Sonntag bis Montag die Baustellenwand gestaltet, wie das Präsidialdepartement (PD) am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Sie malten das Wort «Marktplatz» in bunten Lettern. In jedem Abschnitt sprayte ein Graffitikünstlerin oder ein Graffitikünstler auf individuell einen der Buchstaben.

Die Basler Verkehrsbetriebe und das Baudepartement erneuern zurzeit beim Marktplatz die Tramgleise und verstärken die Abdeckung des eingedolten Birsigs. Seit dem 29. Juni fahren daher keine Trams durch die Innenstadt. Die Arbeiten dauern bis am 6. September.