Aargauer Arbeitslosenquote sinkt leicht im Juni

Keystone-SDA

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Im Kanton Aargau ist die Arbeitslosenquote im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent gesunken. Damit liegt die kantonale Quote weiterhin über dem Schweizer Mittelwert von 2,9 Prozent.

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(Keystone-SDA) Bei den sieben Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Aargau waren im Juni 254 Personen weniger als im Vormonat als arbeitslos gemeldet, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) am Montag mitteilte.

Die höchste Quote mit 4,1 Prozent wies Ende Juni der Bezirk Kulm aus. Die Bezirke Baden und Zurzach teilen sich den zweiten Platz mit einer Quote von jeweils 3,5 Prozent. Auf dem nächsten Platz folgen die Rheinfelden mit 3,3 Prozent und Zofingen mit 3,2 Prozent.

Dagegen wies der Muri mit 2,1 Prozent die tiefste Quote aller elf Bezirke aus. Es folgen die Bezirke Laufenburg mit 2,8 Prozent, Lenzburg mit 3,0 Prozent sowie die Bezirke Aarau und Bremgarten mit jeweils einer Quote von 3,1 Prozent.

Länger auf Jobsuche

Durchschnittlich waren die im Juni abgemeldeten Stellensuchenden nach Angaben des AWA 252 Tage auf Stellensuche. Das waren 7 Tage mehr als im Vormonat.

Am längsten suchten die 50- bis 64-Jährigen nach einer neuen Stelle: Sie benötigten im Durchschnitt 322 Tage, um eine neue Arbeit zu finden. Bei den 25- bis 49-Jährigen waren es 252 Tage und bei den 15- bis 24-Jährigen 141 Tage.