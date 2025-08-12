Aargauer Kantonspolizei nimmt mutmasslichen Brandstifter fest
Nach einer Serie von mehreren Bränden hat die Aargauer Kantonspolizei am frühen Dienstagmorgen einen Mann festgenommen. Er wird dringend verdächtigt, in der Nacht mehrere Feuer gelegt zu haben.
(Keystone-SDA) Der Notrufzentrale waren in der Nacht auf Dienstag gleich vier Brände gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. So brannte in Uezwil kurz nach 23.00 Uhr ein Brennholzstapel. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie auf ein Wohnhaus übergreifen konnten.
Nur fünf Minuten später brannten ein Aussenlager einer Tankstelle sowie eine Gitterbox zwischen den Tanksäulen im nahen Wohlen. Anders als in Uezwil kam es gemäss Polizeiangaben zu einem enormen Schaden.
In Wohlen ging zudem kurz darauf auch ein auf einem Parkplatz abgestellter Lastwagen in Flammen auf. Er brannte vollständig aus. Ein in der Nähe abgestellter Lieferwagen wurde durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. Im nahen Büttikon löschte derweil ein aufmerksamer Autofahrer eine vor einem Haus brennende Papiertüte, die mit Stroh und Holzschnitzel gefüllt war.
Die Tatumstände hätten rasch darauf hingedeutet, dass die Brände gelegt worden seien, heisst es in der Medienmitteilung der Polizei. Es gebe auch Hinweise, dass alle vier Vorfälle in einem Zusammenhang stehen könnten. Die folgenden Ermittlungen führten dann zur Festnahme des mutmasslichen Brandstifters.