Aargauer Polizei stoppt an Ostern Raser in Küttigen und Würenlos

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat über die Osterfeiertage gezielte Tempokontrollen in Küttigen und Würenlos vorgenommen. Fünf Auto- und Motorradfahrer waren so schnell unterwegs, dass sie ihren Ausweis vor Ort abgeben mussten. Weiteren Person droht der Entzug des Ausweises.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Nachmittag des Ostersonntags setzte die Kantonspolizei ein Lasermessgerät an der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen ein. Ein Motorradfahrer passierte die Messstelle auf der beliebten Ausserortstrecke mit 141 km/h statt der erlaubten 80 km/h, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Aufgrund dieser massiven Überschreitung sei er an die Staatsanwaltschaft verzeigt und sein Führerausweis sei sofort eingezogen worden. Ebenfalls den Ausweis abgeben mussten zwei Autofahrer, die jeweils mit 120 km/h gemessen wurden, wie die Polizei weiter berichtete. Ein weiterer Motorradfahrer, der mit 118 km/h erfasst wurde, konnte seine Fahrt vorerst fortsetzen.

Viel zu schnell gefahren

Auch auf der Furttalstrasse bei Würenlos gab es Kontrollen. Auf dieser Strecke gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Spitzenreiter waren hier laut Polizeiangaben zwei Automobilisten mit 133 km/h und 122 km/h.

Die Lenker mussten den Führerausweis auf der Stelle abgeben. Vier weitere Fahrzeuglenker wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 114 km/h und 117 km/h gemessen und an die Staatsanwaltschaft verzeigt.