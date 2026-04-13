Aargauer Steuerzahlende nutzen die neue Online-Lösung

Keystone-SDA

Nach Ablauf der ersten Einreichefrist zieht das Steueramt des Kantons Aargau eine positive Zwischenbilanz zur neuen webbasierten Anwendung eTax Aargau. Rund 158'000 Personen eröffneten ein elektronisches Dossier. Drei Viertel davon reichten die Steuererklärung bereits ein.

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(Keystone-SDA) Damit verliert die klassische Papierform immer mehr an Bedeutung, wie die Staatskanzlei Aargau am Montag mitteilte. Die aktuellen Zahlen nach Ende der ersten Einreichefrist am 31. März belegten den digitalen Trend.

Insgesamt seien 121’627 Steuererklärungen bereits elektronisch übermittelt worden. Damit liege die digitale Einreichungen auf dem Niveau des Vorjahres, als mit dem Computerprogramm EasyTax rund 120’000 Erklärungen papierlos eingegangen seien.

Weniger Papier

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei den herkömmlichen Papiersteuererklärungen. Hier verzeichnet das kantonale Steueramt einen Rückgang von rund 25 Prozent. Während in der Steuerperiode 2024 noch 6134 Papiererklärungen eingingen, sind es aktuell 4507.

Die Anwendung eTax Aargau werde von der Bevölkerung gut angenommen, wird Finanzdirektor und Regierungsrat Markus Dieth in der Medienmitteilung zitiert. Dass die elektronischen Einreichungen auf Vorjahresniveau lägen und gleichzeitig weniger Papier eingehe, bestätige den eingeschlagenen Weg.

Die seit 25 Jahren vom Kanton kostenlos angebotene Software EasyTax zum Ausfüllen der Steuererklärung wurde per Ende 2025 abgeschafft. Es bestand die Möglichkeit, die Daten zum Einreichen auszudrucken oder gleich elektronisch zu übermitteln. Die Umstellung wurde notwendig, weil der Hersteller der bisherigen Software EasyTax vom Markt nahm.