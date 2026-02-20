Ab März wird der Kerenzerbergtunnel am Walensee umfassend saniert

Keystone-SDA

Ab März wird das Bundesamt für Strassen mit den Arbeiten zur Sanierung des Kerenzerbergtunntels auf der Autobahn A3 am Walensee beginnen. Zumeist reicht es, den Tunnel in der Nacht zu sperren. Zwischen Mitte April und Ende Juni 2026 sind jedoch auch Komplettsperrungen notwendig.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Die Sanierung des Tunnels beginnt im März 2026 und dauert bis Ende Oktober 2028, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Zentrales Element ist der Rückbau der Zwischendecke, wodurch die Tunnelhöhe auf 5,20 Meter erweitert wird. Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tunnels wird erneuert.

Für die Arbeiten sind sowohl Nacht- als auch durchgehende Sperrungen nötig, heisst es im Communiqué weiter. Die regulären Nachtsperrungen des Tunnels dauern von Sonntag 22 Uhr bis am Montag um 6 Uhr sowie von Montag bis Freitag jeweils von 20 bis 6 Uhr. Der Verkehr wird dabei über die Seestrecke im Gegenverkehr geführt. An Wochenenden und Feiertagen bleibt der Tunnel offen.

Die Sperrungen sind bis zum Ende der Arbeiten im Jahr 2028 jede Woche vorgesehen. Änderungen sind aber möglich. Wann genau der Tunnel geschlossen bleibt, ist auf einer Internetseite des Astra (kerenzerbergtunnel.ch) ersichtlich.

Vom 12. April bis 8. Mai sowie vom 31. Mai bis 26. Juni dieses Jahres muss der Tunnel gemäss dem Astra jeweils über mehrere Tage komplett gesperrt werden. Die Sperrungen erfolgen in diesen Zeiträumen jeweils von Sonntagabend bis am Freitagmittag. «Zu den verkehrsreichen Zeiten am Wochenende – von Freitagnachmittag bis Sonntagabend – bleibt der Tunnel durchgehend offen», schrieb das Astra weiter.

Weitere Komplettsperrungen seien auch 2027 möglich, sagte eine Sprecherin des Astra auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der genaue Zeitplan für das nächste Jahr stehe aber noch nicht fest und sei abhängig vom Fortschritt der Arbeiten.

Über fünf Kilometer langer Sicherheitsstollen

Neben dem Tunnel werden auch Kunstbauten davor saniert, teilte das Bundesamt für Strassen weiter mit. Die Sanierung der Brücke über den Escherkanal in Fahrtrichtung Sargans startet am 1. März und dauert voraussichtlich bis Anfang August 2026. Unter anderem werden die Fahrbahnoberflächen erneuert. Während der Arbeiten bleibt die Brücke zweispurig befahrbar.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1986 wurden am Kerenzerbergtunnel laut dem Astra keine grösseren Instandsetzungen durchgeführt. Um das Bauwerk den heutigen Normen anzupassen und sicherer zu machen, wird seit 2020 eine umfangreiche Sanierung durchgeführt.

Im Sommer 2025 wurde der 5504 Meter lange Sicherheitsstollen fertiggestellt. Dessen Bau ist einer der Hauptmassnahmen bei der Gesamterneuerung des fünftlängsten Strassentunnels der Schweiz. Der Stollen mit den Dimensionen eines Tunnels wird als Fluchtweg und als Abluftkanal dienen. Bisher verfügt der Kerenzerbergtunnel ausser einem Fluchtstollen in der Tunnelmitte über keine weiteren Notausgänge.