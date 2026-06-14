Adelbodner schafft Streckenrekord auf der längsten Treppe der Welt

Keystone-SDA

Der beste Treppenläufer der Welt kommt neu aus Adelboden: Jonathan Schmid absolvierte am Samstag den Niesen-Treppenlauf mit 11'674 Stufen und 1700 Höhenmetern in einer Zeit von 55:26 Minuten. So schnell rannte noch keiner vor ihm auf den Niesen.

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(Keystone-SDA) «Die Bedingungen waren ideal und ich habe im letzten Abschnitt gemerkt, dass es zeitlich für den Rekord reichen könnte», liess sich ein erfreuter Schmid nach seinem Rekordlauf in der Mitteilung der Niesenbahn AG vom Sonntag zitieren.

Der Berner Oberländer siegte bei der 23. Ausgabe des 3,5 Kilometer langen Treppenanstiegs überlegen und verbesserte die bisherige Bestmarke des Waadtländers Emmanuel Vaudan aus dem Jahr 2011 um 29 Sekunden, wie es weiter hiess. Vaudan schaffte es in diesem Jahr auf Platz vier.

Schmid hatte nach seinem Rekord genügend Zeit, die beeindruckende Aussicht auf dem markanten Gipfel allein zu geniessen. Denn erst nach über acht Minuten erreichte mit dem Briten Alistair Brownlee, zweifacher Olympiasieger im Triathlon, der zweitbeste Läufer den 2362 Meter über Meer hoch gelegenen Berg.

Die Treppe von Mülenen auf den Niesen ist eigentlich eine Servicetreppe für die Standseilbahn und für die Öffentlichkeit normalerweise gesperrt. Sie ist im Guinness-Buch der Rekorde als längste Treppe der Welt vermerkt.

Insgesamt wagten sich gemäss den Organisatoren dieses Jahr 482 Personen aus 38 Nationen bei bestem Wetter auf die beschwerliche Strecke.