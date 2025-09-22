The Swiss voice in the world since 1935
Aktivisten: 2025 mehr als 1.000 Hinrichtungen im Iran

Keystone-SDA

Im Iran sind in diesem Jahr Aktivisten zufolge bereits mehr als 1.000 Todesurteile vollstreckt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Allein in den knapp mehr als drei Monaten nach Beginn des israelischen Kriegs gegen den Iran seien 404 Menschen hingerichtet worden, berichtete die Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen.

Ende August hatten die Vereinten Nationen bereits 841 Exekutionen seit Jahresbeginn und damit einen starken Anstieg der Vollstreckungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren beobachtet.

2024 waren es UN-Angaben zufolge insgesamt mindestens 975 Hinrichtungen im Iran. Damit könnte die Zahl der in diesem Jahr vollstreckten Todesstrafen auf den höchsten Stand seit Jahrzehnten steigen.

Während des Kriegs gegen Israel im Juni und nach Inkrafttreten einer Waffenruhe waren Irans Sicherheitsbehörden vehement gegen angebliche Kollaborateure mit dem Erzfeind vorgegangen. Iranische Medien berichteten von einer Reihe von Hinrichtungen wegen angeblicher Spionage für Israel.

Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran. Der Justiz werfen sie vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung kritischer Stimmen zu nutzen.

