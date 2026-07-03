Aktivisten protestieren in Beringen SH gegen neues Rechenzentrum

Keystone-SDA

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Rund ein Dutzend Aktivisten haben in Beringen SH gegen den Bau eines Rechenzentrums protestiert. Die Gruppe "Aufstände der Allmende" kritisiert unter anderem den enormen Verbrauch an Strom und Wasser.

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(Keystone-SDA) Das im Bau befindliche Datenzentrum eines US-amerikanischen Anbieters in Beringen SH zerstöre kostbare Ressourcen, teilten Aktivisten der «Aufstände der Allmende» am Freitag an einem Medienanlass vor Ort mit. Die vermummt auftretenden Personen sehen das Projekt in Beringen als beispielhaftes Projekt für den weltweiten Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI).

Besonders der hohe Energie- und Wasserbedarf stösst auf heftige Kritik. Die Anlage benötigt gemäss der Gruppe fast so viel Strom wie der gesamte Kanton Schaffhausen. Zudem drohe der Region Klettgau durch den zusätzlichen Verbrauch von etwa 55’000 Kubikmetern Wasser pro Jahr eine Verknappung. Auch die SP-Kantonsrätin Eva Neumann kritisierte die fehlende lokale Wertschöpfung des Projekts. Neumann war nicht vor Ort, ihre Botschaft wurde von den Aktivisten verlesen.

Vorwürfe wegen «Genozid in Gaza»

Die Aktivisten zogen zudem Verbindungen zu globalen Konflikten wie etwa dem «Genozid in Gaza». Grossen Tech-Konzernen warfen sie vor, KI-Systeme für militärische Drohneneinsätze im Gaza-Streifen zu testen. Auch in der Schweiz produzierte Software sei an solchen Entwicklungen beteiligt.

Der Protest sollte ursprünglich in einem Camp stattfinden, wofür die Gemeinde Beringen jedoch keine Bewilligung erteilt habe. Das stattdessen im nahe gelegenen Benken ZH geplante Camp wurde gestern von der Polizei beendet. Die Aktivisten kritisierten den Polizeieinsatz als staatlichen Übergriff.

Der Austausch soll nun in einer Veranstaltungsraum in der Stadt Schaffhausen fortgesetzt werden. Ob es ein neues Camp an einem anderen Ort in der Region geben soll, blieb zunächst offen.