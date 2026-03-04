The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Aline Montandon wird neue CEO der Psychiatrie Baselland

Keystone-SDA

Aline Montandon übernimmt neu die Leitung der Psychiatrie Baselland (PBL). Der Verwaltungsrat hat sie als Nachfolgerin von Barbara Schunk zur CEO ernannt. Montandon wird ihre neue Funktion am 1. September 2026 antreten, wie die PBL am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 43-Jährige arbeitet derzeit als Leiterin Pflege, Bildung und Sozialdienst der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Schunk gab letztes Jahr auf eigenen Wunsch ihren Rücktritt bekannt. Sie wird CEO der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft