Aline Montandon wird neue CEO der Psychiatrie Baselland

Keystone-SDA

Aline Montandon übernimmt neu die Leitung der Psychiatrie Baselland (PBL). Der Verwaltungsrat hat sie als Nachfolgerin von Barbara Schunk zur CEO ernannt. Montandon wird ihre neue Funktion am 1. September 2026 antreten, wie die PBL am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 43-Jährige arbeitet derzeit als Leiterin Pflege, Bildung und Sozialdienst der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) und ist Mitglied der Geschäftsleitung.

Schunk gab letztes Jahr auf eigenen Wunsch ihren Rücktritt bekannt. Sie wird CEO der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern.