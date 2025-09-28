Alpnach OW kauft eine Parzelle beim Schulhaus
Die Gemeinde Alpnach OW kann beim Schulhaus für 312'000 Franken eine 208 Quadratmeter grosse Parzelle kaufen. Mit dem Kauf können zwei kommunale Grundstücken arrondiert werden.
(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten hiessen die Vorlage mit einem Ja-Stimmenanteil von 75 Prozent (1683 zu 566 Stimmen) gut. Die Stimmbeteiligung betrug 53 Prozent.
Das Grundstück befindet sich östlich der Schulanlage und ist zwischen Parzellen, die bereits der Gemeinde gehören, eingeklemmt. Mit dem Kauf wird es damit einfacher, die Landlächen zu entwickeln. Im Vordergrund stehen gemäss der Abstimmungsbotschaft Bedürfnisse der Schule. Alpnach rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum und damit auch mit einer steigenden Zahl an Schülerinnen und Schüler.