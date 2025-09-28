The Swiss voice in the world since 1935
Alpnach OW kauft eine Parzelle beim Schulhaus

Die Gemeinde Alpnach OW kann beim Schulhaus für 312'000 Franken eine 208 Quadratmeter grosse Parzelle kaufen. Mit dem Kauf können zwei kommunale Grundstücken arrondiert werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmberechtigten hiessen die Vorlage mit einem Ja-Stimmenanteil von 75 Prozent (1683 zu 566 Stimmen) gut. Die Stimmbeteiligung betrug 53 Prozent.

Das Grundstück befindet sich östlich der Schulanlage und ist zwischen Parzellen, die bereits der Gemeinde gehören, eingeklemmt. Mit dem Kauf wird es damit einfacher, die Landlächen zu entwickeln. Im Vordergrund stehen gemäss der Abstimmungsbotschaft Bedürfnisse der Schule. Alpnach rechnet mit einem weiteren Bevölkerungswachstum und damit auch mit einer steigenden Zahl an Schülerinnen und Schüler.

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

