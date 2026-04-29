Also mit markant mehr Umsatz und Gewinn im ersten Quartal

Keystone-SDA

Also ist mit Schwung ins neue Jahr gestartet. Der IT-Grosshändler aus Emmen LU hat im ersten Quartal eine deutliche Steigerung bei Umsatz und Gewinn erzielt.

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(Keystone-SDA) Der Umsatz von Also wuchs um 31 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) kletterte auf 89 Millionen Euro. Dies ist ein Anstieg um 46 Prozent.

Unter dem Strich schoss der Nettogewinn gar um 69 Prozent in die Höhe. Eine absolute Zahl nannte das Unternehmen in dem kurzen Communiqué nicht. Der Konzerngewinn soll am Nachmittag vor den Investoren veröffentlicht werden. Die Eigenkapitalrendite (ROCE) verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 11,2 Prozent.

Cloud-Geschäft gewachsen

Zur Umsatzsteigerung hätten sämtliche Geschäftsmodelle sowie die Akquisitionen beigetragen, teilte Also mit. Zudem habe sich die gezielte Steuerung auf höherwertige Leistungen im Produktkategorien-Mix und im Businessmodel-Mix ausgezahlt.

Besonders stark habe sich das Geschäft mit digitalen Plattformen entwickelt, das um mehr als 30 Prozent zugelegt habe, hiess es weiter.

Der Cloud-Umsatz wuchs um 33 Prozent auf 674 Millionen Euro. Parallel werde der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im eigenen Unternehmen konsequent vorangetrieben, erklärte Also.

Ziele bestätigt

Für das laufende Jahr bestätigte Also die eigenen Ziele: So peilt das Unternehmen einen EBITDA von 300 bis 340 Millionen Euro und eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent an.

Mittelfristig peilt Also innerhalb von drei bis fünf Jahren einen EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an. Gleichzeitig soll die Eigenkapitalrendite übe 25 Prozent wachsen.