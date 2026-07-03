Altenberg-Turnhalle in Bern wird umfassend saniert

Keystone-SDA

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Die historische Turnhalle Altenberg in Bern wird ab der kommenden Woche umfassend saniert. Die Bauarbeiten an dem hundertjährigen Gebäude dauern voraussichtlich bis April 2027, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Halle an der Aare wird vorwiegend von privaten und kantonalen Schulen sowie von Vereinen genutzt. Sie müssen für die Dauer der Arbeiten auf alternative Sportflächen ausweichen. Der Aussenraum mit Rasenfläche und Hartplatz bleibt weitgehend nutzbar.

Die Sanierung umfasst neben Brandschutzmassnahmen und der Erneuerung von Fenstern, Böden und Wänden auch den Umbau zu einem barrierefreien Zugang. Zudem wird das Gebäude energetisch saniert: Eine neue Pelletheizung ersetzt die veraltete Gasheizung.

Die Turnhalle stammt aus dem Jahr 1926. Sie wurde noch nie gesamtsaniert. Für die Erneuerung sprach der Stadtrat 2024 einen Baukredit von drei Millionen Franken. Im Herbst 2025 wurden erhebliche Mängel an der Dachkonstruktion entdeckt, worauf die Halle vorübergehend geschlossen und die Dachkonstruktion verstärkt wurde.