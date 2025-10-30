The Swiss voice in the world since 1935
Am Klausenpass gilt ab Freitag die Wintersperre

Keystone-SDA

Der Klausenpass, der Uri mit Glarus verbindet, ist ab Freitag und bis ins Frühjahr 2026 gesperrt. Er ist, nach dem Susten und dem Furka, der dritte Urner Alpenpass, für den dann die Wintersperre gilt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Baudirektion Uri am Donnerstag mitteilte, ist der Oberalppass ist bis auf Weiteres mit Winterausrüstung befahrbar. Dieser verbindet Andermatt UR mit Sedrun GR.

Der Gotthardpass ist zwischen Hospental UR und Airolo TI bis auf Weiteres witterungsbedingt gesperrt. Eine Neubeurteilung gebe es in den nächsten Tagen, teilte die Baudirektion unter Berufung auf das Bundesamt für Strassen Astra mit, das für die Nord-Süd-Verbindung zuständig ist.

