The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Annelis Lüscher Hämmerli ist neue BEKB-Verwaltungsratspräsidentin

Keystone-SDA

Annelis Lüscher Hämmerli ist am Dienstagabend an der Generalversammlung zur neuen Präsidentin des Verwaltungsrats der Berner Kantonalbank (BEKB) gewählt worden. Sie übernimmt das Präsidium per sofort und folgt auf Antoinette Hunziker-Ebneter.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dieser Wahl setze die BEKB auf Kontinuität, Stabilität und eine langfristig ausgerichtete Weiterentwicklung der Bank, teilte die Bank in einer Medienmitteilung mit. Annelis Lüscher Hämmerli übernehme das Präsidium in einer Phase, in der Vertrauen, wirtschaftliche Stärke und eine klare strategische Ausrichtung über den Erfolg entscheiden würden.

An der 28. ordentlichen Generalversammlung nahmen rund 1800 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit klarer Mehrheit.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft