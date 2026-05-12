Annelis Lüscher Hämmerli ist neue BEKB-Verwaltungsratspräsidentin

Keystone-SDA

Annelis Lüscher Hämmerli ist am Dienstagabend an der Generalversammlung zur neuen Präsidentin des Verwaltungsrats der Berner Kantonalbank (BEKB) gewählt worden. Sie übernimmt das Präsidium per sofort und folgt auf Antoinette Hunziker-Ebneter.

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(Keystone-SDA) Mit dieser Wahl setze die BEKB auf Kontinuität, Stabilität und eine langfristig ausgerichtete Weiterentwicklung der Bank, teilte die Bank in einer Medienmitteilung mit. Annelis Lüscher Hämmerli übernehme das Präsidium in einer Phase, in der Vertrauen, wirtschaftliche Stärke und eine klare strategische Ausrichtung über den Erfolg entscheiden würden.

An der 28. ordentlichen Generalversammlung nahmen rund 1800 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit klarer Mehrheit.