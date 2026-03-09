Antisemitische Vorfälle in der Schweiz weiterhin auf hohem Niveau

Keystone-SDA

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in der Schweiz ist im Jahr 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Während in der realen Welt ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen war, registrierte der Israelitische Gemeindebund eine starke Zunahme von Online-Antisemitismus.

(Keystone-SDA) Im Internet wurden fast 2200 Vorfälle erfasst, wie dem am Dienstag veröffentlichten Antisemitismusbericht des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds (SIG) und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus zu entnehmen ist. Im Jahr zuvor waren es rund 1600 gewesen. Das entspricht einer Zunahme um rund 37 Prozent.

Zwei Drittel der Online-Vorfälle entfiel auf die Nachrichtenplattform Telegram, gefolgt von Kommentarspalten von Online-Zeitungen. Auf allen grossen Social-Media-Plattformen waren antisemitische Inhalte zu finden.

In der realen Welt gingen die antisemitischen Vorfälle um knapp 20 Prozent auf 177 zurück. Gemeldet wurden fünf Tätlichkeiten, 42 Beschimpfungen, 80 antisemitische Aussagen und 28 Schmierereien.