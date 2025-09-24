The Swiss voice in the world since 1935
Appenzell Innerrhoden rettet 68 Wildtiere vor dem Mähtod

Keystone-SDA

Im Kanton Appenzell Innerrhoden haben im vergangenen Sommer 64 Rehkitze und vier Feldhasen vor dem Mähtod bewahrt werden können. Acht Drohnen mit Wärmebildkameras flogen seit Mai insgesamt 271 Einsätze über Wiesen, teilte der Kanton am Mittwoch mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für den Schutz der Jungtiere setzten sich Jägerinnen und Jäger, Landwirte sowie zahlreiche Freiwillige ein. Sie suchten am frühen Morgen vor dem Einsatz der Mähmaschinen die Felder nach den Tieren ab und brachten sie in Sicherheit. Die Rehkitzrettung übertrifft in diesem Jahr gemäss Mitteilung alle Erwartungen.

Ein Teil der geretteten Kitze erhielt eine Markierung. Damit leiste die Aktion nicht nur einen direkten Beitrag zum Tierschutz, sondern auch Grundlagen für die Wildtierforschung. Die gesammelten Daten würden helfen, das Verhalten der Jungtiere besser zu verstehen.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

