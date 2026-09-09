Arbeiter verletzt sich in Pragg-Jenaz GR schwer an der Hand

Keystone-SDA

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Bei einem Arbeitsunfall in Pragg-Jenaz hat sich am Dienstag ein 36-Jähriger schwer verletzt. Er klemmte sich gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei bei Arbeiten mit einem Kran die Hand ein. Die Rega flog den Arbeiter in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Der 36-Jährige war damit beschäftigt, mit einem Kran Siloballen von einer Lastwagenbrücke abzuladen. Dies schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Obwohl er sich gemäss ersten Erkenntnissen die Hand im Bereich der Greifzange einklemmte, verständigte der Mann noch selbständig die Rettung.