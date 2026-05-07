Arbeitslosenquote sinkt auch im Kanton Bern

Keystone-SDA

Auch im Kanton Bern ist die Arbeitslosenquote im April zurückgegangen. Sie sank von 2,3 auf 2,2 Prozent, wie Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Arbeitslosen reduzierte sich um 382 auf 12’444 Personen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Erneut verzeichnete das Baugewerbe mit 172 Personen erneut den grössten Rückgang. Ebenfalls weniger Arbeitslose gab es im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie sowie im Handel.

In sieben von zehn Verwaltungskreisen sank die Arbeitslosigkeit. Im Berner Oberland nahm sie wegen der tieferen Nachfrage im Tourismus zu. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den Verwaltungskreisen ging von 1,1 (Frutigen-Niedersimmental) bis 4,5 Prozent (Biel/Bienne).

Verglichen mit April 2025 waren 1092 Personen mehr arbeitslos. Im April wurden zudem 82 Voranmeldungen zur Kurzarbeit für potenziell 1914 Beschäftigte genehmigt.