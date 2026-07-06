Arbeitslosigkeit im Kanton Bern bleibt im Juni stabil

Keystone-SDA

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Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern ist im Juni stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat leicht von 2,2 auf 2,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Bereinigt um die saisonalen Einflüsse nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat jedoch zu, wie aus einer Mitteilung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion vom Montag hervorgeht. Die entsprechende Quote stieg von 2,2 auf 2,3 Prozent.

Ende Juni waren im Kanton Bern 12’119 Personen arbeitslos gemeldet, 58 weniger als im Vormonat. Verglichen mit Juni 2025 entspricht dies einem Anstieg um 1350 Personen. Die saisonalen Effekte fielen in diesem Monat geringer aus als üblich. So sank die Zahl der Arbeitslosen im Gast- und Baugewerbe deutlich weniger stark als in früheren Jahren.

Einen Zuwachs an Arbeitslosen verzeichneten insbesondere die Branchen Erziehung und Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen sowie Information und Kommunikation. In drei von zehn Verwaltungskreisen sank die Arbeitslosigkeit, in den übrigen blieb sie stabil oder nahm leicht zu. Die Spanne reichte von 0,9 Prozent in Obersimmental-Saanen bis zu 4,4 Prozent in Biel/Bienne.

Im Juni wurden zudem 59 Voranmeldungen zur Kurzarbeit genehmigt, wie es weiter hiess. Diese betrafen potenziell 591 Beschäftigte, nach potenziell 717 Personen im Vormonat Mai.