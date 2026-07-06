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Arbeitsmarkt in der Zentralschweiz erholt sich im Juni leicht

In den sechs Zentralschweizer Kantonen sind im Juni die Arbeitslosenquoten leicht gesunken oder stabil geblieben. Insgesamt waren 8524 Personen als arbeitslos gemeldet. Im Mai waren es 8703 Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Zug, dem Zentralschweizer Kanton mit der höchsten Arbeitslosigkeit, sank die Quote gegenüber dem letzten Mai von 2,8 auf 2,7 Prozent. In Luzern ging sie von 2,1 auf 2,0 Prozent zurück. Gefallen ist sie auch in Uri, und zwar von 1,0 auf 0,9 Prozent.

Stabil blieb die Quote in Nidwalden (1,2 Prozent), Schwyz (1,1 Prozent) und Obwalden (1,1) Prozent. Die Arbeitslosenquoten in der Zentralschweiz lagen damit unter dem Schweizer Durchschnitt von 2,9 Prozent.

Am meisten Arbeitslose gab es im Juni im Kanton Luzern mit 4812 (-77), in Zug waren es 1968 (-60) und in Schwyz 1030 (-30). In Nidwalden waren es 297 (-6) und in Uri 185 (-10). Obwalden verzeichneten einen leichten Anstieg um 4 auf 232.

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