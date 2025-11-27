Armee-Chef Süssli übergibt in Luzern Kommando an Nachfolger Roos

Keystone-SDA

Der Schweizer Armee-Chef Thomas Süssli hat am Donnerstag das Kommando an seinen designierten Nachfolger Benedikt Roos übergeben. Der Wechsel an der Spitze fand mit einer feierlichen Zeremonie im Luzerner Regierungsgebäude statt.

(Keystone-SDA) Rund 120 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Armee haben die Standartenübergabe im Ratssaal mitverfolgt, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) mitteilte.

Korpskommandant Süssli führt die Armee seit dem 1. Januar 2020. Nach sechs Jahren an der Spitze übernimmt per Neujahr 2026 offiziell Divisionär «Bänz» Roos das Amt. Nach der Standartenübergabe war eine Feier in der Luzerner Altstadt vorgesehen.

Der 60-jährige Berner Roos arbeitete während über 25 Jahren als Berufsoffizier. Vor einem Jahr wurde er zum Kommandanten Heer befördert, zuvor amtierte er als Chef Armeeplanung.

Verteidigungminister Martin Pfister gab die Ernennung von Roos zum Armeechef im September bekannt. Im Februar dieses Jahres hatte Thomas Süssli, zeitgleich wie der Nachrichtendienst-Chef Christian Dussey, seinen Rücktritt bekanntgeben. Gut einen Monat zuvor hatte Pfisters Vorgängerin Viola Amherd ihren Rücktritt per Ende März angekündigt.