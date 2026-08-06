Armee und Zivilschutz versorgen Freiburger Bauern mit Wasser

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Armee und Zivilschutz haben am Donnerstag mehrere von der Trockenheit betroffene Alpweiden im Kanton Freiburg mit Wasser versorgt. Allein der Zivilschutz transportierte 20'000 Liter Wasser zur Alp Combi, die zwischen dem Schwarzsee und Charmey, deutsch: Galmis, liegt.

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(Keystone-SDA) Die Wasserversorgung sei sehr gut organisiert worden, aber es sei unklar, ob das für den ganzen Monat August ausreichen werde, erklärte Therese Kohler, die den Sommer über mit ihrem Mann Hans auf der Alp Combi oberhalb des Schwarzsees verbringt. Beide hoffen auf erneuten Regen, wie sie bei einem Besuch von Medienvertretern erklärten.

Seit dem 28. Juli versorgt der Zivilschutz verschiedene Alpen im Kanton Freiburg mit Wasser. Die Armee ist drei Tage lang, von Mittwoch bis Freitag, zur Unterstützung im Einsatz.

Am Ende ihres Einsatzes wird die Armee 100’000 Liter zu den Alpweiden transportiert haben. Zusammen mit den Leistungen des Zivilschutzes beläuft sich die Gesamtmenge an Wasser damit auf 170’000 Liter.