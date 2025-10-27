Auch Anwalt von Firmenchef fordert an Zürcher Gericht Freispruch

Keystone-SDA

Auch der Verteidiger des Chefs der Firma für medizinische Gutachten hat am Montag am Bezirksgericht Zürich einen Freispruch gefordert. Was seinem Klienten vorgeworfen werde, sei nicht strafbar.

(Keystone-SDA) Sein Mandant habe das fragliche Gutachten nicht materiell geprüft, sondern nur formal, erklärte der Verteidiger. Ihm könne nicht vorgeworfen werden, jemanden bewusst getäuscht zu haben.

Wie der Verteidiger des Gutachters wies auch der Anwalt des Chefs sämtliche Vorwürfe zurück und verlangte eine Genugtuung von 5000 Franken wegen der langen Verfahrensdauer. Diese dauert bereits sieben Jahre. Der 72-jährige frühere Chef der Firma fehlte an der Verhandlung aus medizinischen Gründen.

Dass der Bund später die Zusammenarbeit mit der unter anderem auf IV-Gutachten spezialisierten Firma PMEDA beendete, habe nichts mit dem fraglichen Gutachten zu tun, war von den Anwälten zu hören. Die Forderungen der Staatsanwaltschaft, neben Freiheitsstrafen Tätigkeitsverbote und Landesverweisungen, wies der Anwalt des Gutachters als «absurd und unverhältnismässig» zurück.

«Lücke im System ausgenützt»

Der Anwalt des Privatklägers sagte hingegen, die Firma habe bewusst Versicherungen und Patienten getäuscht. Sie habe eine Lücke im System ausgenützt und die Rahmenbedingungen für falsche Gutachten geschaffen. So wurde etwa nicht notiert, dass der Patient nur mit Schlafmitteln durchschlafen könne, lautete ein Vorwurf in diesem Fall.

Der beschuldigte Gutachter betonte in seinem Schlusswort, er sei überzeugt, dass «das Gutachten sämtlichen Anforderungen genügte». Er wies zurück, bewusst falsche Angaben gemacht zu haben.

Das Gericht will das Urteil frühestens um 19 Uhr eröffnen.