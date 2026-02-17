Auch bei Lufthansa Cityline droht ein Pilotenstreik

Keystone-SDA

Nach dem Pilotenstreik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft droht auch bei der Regionaltochter Lufthansa Cityline ein Arbeitskampf. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) bereitet sich auf eine Arbeitsniederlegung vor.

(Keystone-SDA) Nach ergebnislosen Gehaltsverhandlungen hat die Tarifkommission beim Vorstand der Pilotengewerkschaft die Urabstimmung beantragt. Dessen Entscheidung wird laut VC noch in dieser Woche erwartet.

«Statt konkreter Verbesserungen beharrte die Arbeitgeberseite darauf, dass jede Erhöhung der Vergütung an anderer Stelle kompensiert werden müsse», erklärte VC-Verhandlungsführerin Tanja Viehl am Dienstag. «Wer Verbesserungen nur unter dem Vorbehalt von Einschnitten an anderer Stelle anbietet, meint keine Verbesserung, sondern eine Nullrunde mit Umverteilung.»

Die Pilotengewerkschaft hat für die Jahre 2024, 2025 und 2026 Vergütungsanpassungen um jeweils 3,3 Prozent jährlich gefordert. Unabhängig von den Piloten hat die Kabinengewerkschaft Ufo in der vergangenen Woche einen Warnstreik auch bei der Cityline abgehalten. Sie will einen tariflichen Sozialplan für die Beschäftigten erzwingen.