Auf dem Liechtensteiner Fernsehkanal läuft nun Radio SRF1

Keystone-SDA

Das Fürstentum Liechtenstein hat SRF 1 auf seinem Landeskanal aufgeschaltet. Aufgrund der Einstellung von "Radio Liechtenstein" war der Fernsehkanal seit April 2025 ohne Ton. Nun vereinbarte das Fürstentum eine neue Alarmierungslösung mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

(Keystone-SDA) Die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung gehören zu den zentralen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes, begründete das Fürstentum Liechtenstein den Entscheid am Freitag in einer Mitteilung. Das von der SRG betriebene und bewährte Notdispositiv ICARO (Information Catastrophe Alarme Radio Organisation) stehe den liechtensteinischen Behörden rund um die Uhr zur Verfügung. Aktuelle Informationen zur Gefahrensituation sind über die Radiosender SRF 1 und SRF 3 erhältlich.

Aus diesem Grund werde auch auf dem Landeskanal ab sofort der Radiosender SRF 1 eingespielt, um in Krisen- und Notsituationen eine rasche Information der Bevölkerung sicherzustellen.

Der Landeskanal ist seit dem 23. November 1992 ein für die Landesbehörden reservierter Fernsehkanal. Er liefert im Vollbild- und Teletext-System offizielle Informationen aus Fürstenhaus, Landtag, Regierung und Verwaltung. Der Landeskanal ist auch via Stream unter www.landeskanal.li abrufbar.