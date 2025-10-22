Auf der Surselvalinie verkehren am Wochenende Bahnersatzbusse

Keystone-SDA

Auf der Surselvalinie der Rhätischen Bahn (RhB) ist die Strecke zwischen Reichenau-Tamins und Ilanz am kommenden Wochenende wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Unterbruch dauert vom Freitag bis Sonntag. Es verkehren Bahnersatzbusse.

1 Minute

(Keystone-SDA) Während der Totalsperre stünden den Kundinnen und Kunden verschiedene Bahnersatz-Kurse zur Verfügung, teilte die Rhätische Bahn am Mittwoch mit.

So verkehre für Reisende von Chur nach Ilanz und umgekehrt ein Bahnersatz-Direktkurs ohne Halt zwischen Chur, Postautostation und Ilanz, Bahnhof. Reisende sollen vor jeder Reise den online-Fahrplan zu konsultieren, empfiehlt die RhB.