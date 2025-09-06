The Swiss voice in the world since 1935
Aurora Ramazzotti erzieht ihren Sohn mit Empathie

Keystone-SDA

Die Influencerin Aurora Ramazzotti teilt auf Instagram Tipps zur Kindererziehung. Laut der 28-jährigen Mutter eines zweijährigen Sohnes ist es wichtig, die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Oft vergessen wir, dass sie Kinder sind – und keine kleinen Erwachsenen», schrieb die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti auf Instagram, wie der Blick am Samstag berichtete.

Wichtig sei es ausserdem, Kindern zu verstehen zu geben, dass alle Gefühle erlaubt seien. Weiter betonte sie, dass Eltern durch ihr eigenes Verhalten ein starkes Vorbild seien und dass weniger Aktivitäten oft mehr Nähe und echte Präsenz schaffen.

Auch Selbstfürsorge sei zentral – Zeit für sich selbst gebe Kraft für die Rolle als Mutter. Ramazzotti rät, bewusster mit Verboten umzugehen und stattdessen Alternativen aufzuzeigen. Perfektion sei weder möglich noch nötig, und Gewalt oder Schreien hätten keinen Platz in der Erziehung.

Zudem helfe Wissen, Unsicherheiten zu verringern, während Vergleiche mit anderen Eltern nur Kraft raubten. Entscheidend sei, sich selbst mit Nachsicht zu begegnen und dem Kind liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. «Du machst einen grossartigen Job», wandte sich die Influencerin am Schluss ihres Posts an alle Mütter.

